Codemasters racheté par Take Two pour près d'1 milliard de dollars

Codemasters est sans aucun doute l'un des noms de sociétés les plus prononcés dès qu'il s'agit de parler de jeux vidéo de course de qualité. Créée en 1986 par les frères Darling (notamment), elle n'a cessé de progresser pour devenir un incontournable de notre paysage vidéoludique. Aujourd'hui, Take Two Interactive (Rockstar) devient actionnaire de l'entreprise, avec une offre d'achat, visiblement acceptée, de près d'un milliard de dollars !

À voir aussi : PS5 : Le métro londonien fête le lancement et trolle Microsoft, les images

Plus précisément le développeur du jeu vidéo officiel de Formule 1 depuis de nombreuses années maintenant, Codemasters a donc jusqu'au 4 décembre pour accepter l'offre alléchante de rachat de 973 M$ (819 M€) de la part de l'entreprise de distribution de jeux vidéo Take-Two Interactive Software Inc.

Avant de devenir le seul détenteur des droits de la F1 en jeu vidéo (2009), Codemasters était déjà le maitre de la simulation automobile, notamment avec des titres comme TOCA, basé sur le British Touring Car Championship, ainsi que la série Colin McRae Rally, devenu depuis DiRT Rally.

Les maitres du code en course auto

Rappelons que Take-Two est notamment le propriétaire des marques 2K et Rockstar Games, et possède déjà des licences ultra fortes telles que la NBA et le PGA Tour. Codemasters a reçu une offre de 4,85 £ (5,37 €) par action, ce que le conseil d'administration de la société a fini par accepter.

Selon un communiqué de Take Two dévoilé récemment :

Take-Two estime que la combinaison de Take-Two et Codemasters rassemblera deux portofolios de divertissement interactif de classe mondiale : le label de publication 2K de Take-Two et les jeux de course Codemasters sont hautement complémentaires. De plus, Take-Two estime pouvoir améliorer les performances de Codemasters grâce au réseau mondial de distribution de Take-Two et à l'expertise de publication dont jouit 2K, notamment pour les opérations live, l'analyse de données, le développement de produit et le marketing lié aux marques et aux performances.

Rendez-vous donc d'ici le 4 décembre prochain pour l'officialisation formelle de l'offre. Sauf coup de théâtre évidemment.