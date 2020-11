Spider-Man Miles Morales : La bande-annonce de lancement tisse sa toile

C'est cette semaine qu'après avoir rendu de fiers services à la ville de New York, Peter Parker va finalement prendre un peu de repos et laisser son copain Miles Morales prendre le relais sur PS4 et PS5.

Eh oui, dans certains coins du monde, la PlayStation 5 sera lancée non pas le 19 mais ce jeudi 12 novembre, et Marvel's Spider-Man : Miles Morales ne sera pas très loin. Vous l'avez sûrement appris en lisant le test de notre cher Alix, grand fan des costumes moulants devant l'éternel, ce nouveau jeu d'Insomniac, qui fait suite au blockbuster de 2018, a beaucoup de qualités, dont de nous laisser une grande liberté de mouvement et d'action sur une bande-son impeccable.

Dans la dernière aventure de l'univers Marvel's Spider-Man, le jeune Miles Morales prend ses marques dans son nouveau foyer tout en marchant dans les pas de son mentor, Peter Parker, en tant que nouveau Spider-Man. Mais quand une lutte de pouvoir menace de détruire son nouveau foyer, le héros en devenir se rend compte qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Pour sauver New York, Mile doit enfiler la tenue de Spider-Man et lui faire honneur.

La bande-annonce de lancement est là pour nous rappeler que Miles Morales n'est pas Peter Parker et que, s'il débute dans le job de super héros, il dispose de pouvoirs que son "mentor" n'a pas. Et d'un chat. Mais ça, c'est si vous finissez une mission en particulier.