Medal of Honor Above and Beyond rend hommage aux vétérans de la Seconde Guerre Mondiale

Si cette semaine c'est l'armistice de la Première Guerre Mondiale, "la Der des Ders", qui a été commemoré, Respawn et Oculus se sont, de leur côté, fendus d'une vidéo évoquant les héros de la deuxième, à l'honneur dans son prochain jeu.

Dans Medal of Honor : Above and Beyond, les joueurs équipés d'un casque de réalité virtuelle auront la possibilité d'accéder à la Galerie - déjà présente dans le premier jeu de la série, datant de 1999. Celle-ci regroupe des témoignages de vétérans du conflit achevé en 1945.

La Galerie contient des interviews émouvantes, des récits racontés par des vétérans présents sur le théâtre européen il y a plus de 75 ans et des panoramas à 360 ° en VR dans des lieux majeurs de la Deuxième Guerre mondiale.

Les développeurs se sont associés au réalisateur Anthony Giacchino, qui a réalisé des documentaires sur la période pour History Channel. L'idée de ce projet commun remonte au tout début du développement du jeu, en 2016. Giacchino explique avoir prix conscience d'une urgence : les soldats américains ayant servi et encore en vie étant un peu moins de 400.000 en 2019.

La Seconde Guerre mondiale a été l'un des évènements historiques les plus importants de l'histoire de l'humanité, mais elle a aussi été l'évènement le plus important de la vie des hommes qui y ont participé, même 70 ans plus tard. Si nous pouvons saisir une partie de la vérité qui se cache derrière cela, alors notre objectif est atteint

Medal of Honor : Above and Beyond sera disponible sur les appareils Oculus le 11 décembre prochain.