PS5 : Les fenêtres de lancement de 4 jeux, dont Horizon 2, données en vidéo

Certains vous diront que les lancements des consoles de nouvelle génération manquent légèrement d'exclusivités ou que l'absence de précision pour les titres qui les intéressent le plus les freine. Voici un peu plus de visibilité de la part de Sony.

Gran Turismo 7, Ratchet & Clank Rift Apart et Returnal sont prévus pour le premier semestre 2021 et Horizon 2 Forbidden West (également annoncé sur PS4) arrivera quant à lui au deuxième semestre 2021. Ces précisions concernant quatre exclusivités PS5 ont été données par la dernière vidéo promotionnelle PlayStation, en ligne depuis peu.

Un début de planning

À quelques jours de la sortie de sa console Next-Gen, Sony juge donc bon de rappeler l'existence de ces quatre jeux, quatre exclusivités de styles variés, qui rejoindront Marvel's Spider-Man : Miles Morales ou encore Demon's Souls, présents pour le lancement, d'ici quelques mois. Et de dresser un semblant de planning pour 2021, année où les stocks de PS5 commenceront probablement à être décents par rapport à une demande qui semble assez folle.

Les plus pointilleux se demanderont pourquoi d'autres projets annoncés ces derniers mois ne sont pas mentionnés. Il est vrai que God of War Ragnarök est apparu dans un teaser évoquant lui aussi une commercialisation en 2021. Était-ce simplement un leurre pour attirer le chaland en sachant que, de toute manière, ce ne sera pas avant 2022 ou 2023 ? Et Project Athia ou même Final Fantasy XVI, dont le développement est paraît-il assez avancé, ne pouvaient-il pas figurer eux aussi dans cette bande-annonce ?

Chaque chose en son temps, pas besoin de se presser. Déjà, voyons le lancement de la console. La PS5 sera disponible le 19 novembre prochain chez nous.