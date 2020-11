PS5 et Xbox Series X|S : Rockstar parle rétrocompatibilité pour GTA V, Red Dead Redemption 2 et d'autres...

C'est ce mois-ci que les consoles de nouvelle génération vont enfin arriver dans toutes les chaumières, dans la limite des stocks disponibles (ajoutez un smiley souriant). Si vous faites partie des heureux élus, et que vous avez des jeux Rockstar de la génération précédente, voici un message à caractère informatif.

C'est officiel : Grand Theft Auto V et Red Dead Redemption II seront rétrocompatibles sur PS5 et Xbox Series X et Series S. Rockstar a confirmé sur son Newswire que ses deux jeux phares ne seraient pas les seuls à pouvoir continuer leur vie sur ses machines Next-Gen de Sony et Microsoft, ce sera également le cas des dernières versions de L.A. Noire, dont Les Enquêtes VR. Les jeux physiques insérés dans les lecteurs fonctionneront immédiatement et les versions dématérialisées pourront être téléchargées sur les plateformes respectives.

Les fichiers de sauvegarde seront transférés, même chose pour les progressions sur Red Dead Online et GTA Online. Vous serez heureux d'apprendre que les abonnés PS Plus recevront toujours 1.000.000 de dollars in-game de GTA Online par mois joué jusqu'à la sortie de la version PS5.

Bonus, pour le western en monde ouvert, voici des vidéos maison qui peuvent vous donner quelques indications.

L'éditeur a communiqué que ces titres seraient rétrocompatibles sur Xbox Series X|S :

Même chose pour les jeux PS2 disponibles sur le PS Store de la PS4 :