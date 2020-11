L'image du jour : Les gâchettes PS5 à retour de force en ACTION

Le principe est très simple : chaque jour de la semaine, à 19h, retrouvez une image insolite ou humoristique sous forme de visuel, Gif ou vidéo, en rapport avec la sphère vidéoludique, high-tech ou geek qui fait l'actualité ou bien qui s'avère complètement intemporelle.

À voir aussi : Notre TEST PS5 : Premiers jours avec la console Next-Gen de Sony, on vous dit TOUT (ou presque)

Ceci est mon index, et il vous confirme que ces gâchettes à (vrai) retour de force risquent de ne pas être un simple gadget. Il (mon index) est déjà en train de s'imaginer ressentir les pertes et reprises d'adhérence dans Gran Turismo 7, et il me dit que cela risque d'être fort sympathique en plus d'être utile pour le gameplay.

Cette petite vidéo de la DualSense a été capturée sur Astro's Playroom dont vous pouvez retrouver le test ici même.

