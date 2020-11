Le Seigneur des Anneaux : Le MMO d'Amazon est encore bien loin de sortir

On l'oublie souvent mais actuellement un MMO Le Seigneur des Anneaux est en développement. Le projet porte sobrement d'ailleurs le nom de The Lord Of The Rings. Malheureusement il va falloir prendre son mal en patience avant de pouvoir poser les mains dessus.

À voir aussi : New World : Le MMO d'Amazon reporte encore sa sortie

Comme le reportent nos confrères de chez GameSpot qui ont repéré des annonces de recherche d'emploi, le MMO The Lord of The Rings semble être à un stade très peu avancé de son développement.

Ainsi dans l'annonce pour la recherche d'un animateur Senior, on peut lire que la personne en charge du poste devra "travailler avec le directeur artistique et le responsable de la conception des combats sur les fondements de la navigation, du combat et de la narration pour un prochain MMO basé sur Le Seigneur des Anneaux."

En d'autres termes, le jeu semble être à un stade très embryonnaire.

On ne sait pas grand chose de plus sur le jeu si ce n'est qu'il s'agit d'un MMO free-to-play qui ne devrait pas avoir de lien avec la série Amazon elle aussi sur l'univers de Tolkien. On ne sait pas non plus si le jeu s'adaptera de l'univers cinématographique de Peter Jackson.