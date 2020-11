PS5 et Xbox Series X|S : Pas de Control Next-Gen cette année

Il est entendu qu'en 2020 il ne faut rien espérer, n'avoir absolument aucun espoir que des dates ou fenêtres de lancement soient respectées. Et patatra : ne pensez pas que vous rejoindrez Jesse Faden sur les prochaines consoles de Sony et Microsoft.

L'idée était que Remedy fasse profiter de la version nouvelle génération de Control Ultimate Edition peu après la commercialisation des Xbox Series X|S et PS5. Il faut croire que, comme pour les stocks de ces machines pourtant attendues, rien n'est simple en ces temps covidés.

Remedy a en effet douché tous les espoirs de celles et ceux qui se voyaient déjà utiliser des pouvoirs incroyables dans le sous-sol d'un immeuble newyorkais.

An update from the development team: Control Ultimate Edition will arrive on next generation platforms early 2021.



We want the final quality of the game to be awesome, and so we need a bit more time to work on it. Thank you for your understanding and patience!