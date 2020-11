Cyberpunk 2077 et Adidas présentent les baskets officielles du jeu

Parmi les phénomènes qui nous étonneront toujours, il y a ce besoin pour les jeux vidéo et les équipementiers sportifs de vouloir s'associer et se mettre à vos pieds. Le RPG le plus attendu et le plus reporté de 2020 a choisi cette voie.

CD Project RED et Adidas ont officialisé la commercialisation prochaine de plusieurs modèles de baskets aux couleurs de Cyberpunk 2077. On trouve des X90004D et X90004L qui ont été choisies pour porter les styles arborés dans la très futuriste Night City. Vous pouvez découvrir les différentes variantes dans notre galerie d'images ci-dessous.

Comme précisé par les intervenants habituels de CD Projekt RED sur les réseaux sociaux, dont le patron des attachés de presse, les pompes de marque allemande pour un jeu développé en Pologne prenant place dans l'Ouest des États-Unis ne sont destinées qu'aux marchés... asiatiques. Mais est-ce que pour environ 200 dollars, vous seriez nombreux à craquer dessus si elles étaient vendues sous latitudes et, pourquoi pas, considérées comme des produits de première nécessité ? Pas sûr.

Cyberpunk 2077 est lui attendu sur PS4, Xbox One, PC et Google Stadia pour le 10 décembre prochain.

