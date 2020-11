Spider-Man Miles Morales met des volées dans une publicité

Dans le line-up de lancement de la PS5, il y a l'autre homme-araignée - qui se présentera aussi sur PS4. La "suite" de Marvel's Spider-Man, un des plus gros vendeurs de Sony, a estimé qu'il fallait donner envie avec un spot publicitaire.

Eh oui, on l'oublie, mais Marvel's Spider-Man : Miles Morales arrive dans une semaine, le 12 novembre, dans de nombreux territoires. Et en sept jours, qui sait ce qu'il peut se passer, en particulier dans des bureaux votes fermés parce que des fous-furieux leur ont dit de le faire.

Voilà donc la publicité qui devrait interpeller et finir de convaincre les fans de Miles Morales. La séquence, en image de synthèse, nous le montre d'abord bien mal en point après s'être fait rosser par un groupe de gredins. Mais comme toujours avec les héros, il suffit de se parler à soi-même après s'être vu affaibli dans un miroir pour qu'il y ait une prise de conscience et un regain d'énergie.

Ses écouteurs remis en place, parce que rien ne vaut une baston avec du bon son, notre héros masqué tabasse les hommes de main de la Bricoleuse en usant de ses pouvoirs personnels comme l'invisibilité ou les décharges électriques. Ca a l'air simple.

Rappel du pitch :

Miles Morales est Spider-Man dans ce tout nouveau chapitre de l'univers Marvel de Spider-Man. Incarnez le jeune super héros à mesure qu'il apprend à maîtriser ses nouveaux pouvoirs. Quand une guerre entre Roxxon, un fournisseur d'énergie peu scrupuleux et The Underground, une armée criminelle à la pointe de la technologie éclate chez lui à Harlem, Miles comprend qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Pour sauver tous ceux qu'il aime et le New York de Marvel, Miles va devoir enfiler la tenue de Spider-Man et lui faire honneur.

Chez nous, Spider-Man Miles Morales sera disponible sur PS4 et PS5 le 19 novembre.