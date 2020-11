League of Legends : Ce qu'il vaut savoir sur le tournoi All-Stars qui aura lieu en décembre

L'événement mêlant communauté et compétition sera bien de retour cette année pour achever 2020 en beauté. Les All-Stars 2020 de League of Legends se tiendront du 18 au 20 décembre prochains.

Après un marathon caritatif l'année dernière, les All-Stars reviennent avec un format réadapté par Riot Games. Il sera divisé en deux parties : l'Underdog Uprising et Superstar Showdown. Les deux seront des tournois, mais avec des sélections différentes.

L'Underdog Uprising opposera des "régions voisines" le vendredi 18 décembre, avec des joueurs sélectionnés par les fans. Les régions de l'Asie, l'Amérique et l'Europe auront chacune leur tournoi dédié ; la ligue européenne professionnelle (le LEC) s'opposera par exemple à la TCL (ligue turque) et la LCL (ligue russe). Une occasion de découvrir ou revoir des joueurs peu connus, mais de talents un peu partout en Europe !

D'un autre côté, le Superstar Showdown sera plus ambitieux et offrira un spectacle esportif qui devrait être digne de ce nom : à la fois compétitif, puisque la fierté des régions sera en jeu, mais aussi fun, puisqu'il n'y a plus rien à gagner - la saison officielle a pris fin cette année.

Chaque région des ligues majeures : Europe, Amérique du Nord, Corée du Sud et Chine, fera venir son top 3 pour les voir s'affronter. Voici le programme :

Enfin, comme d'habitude, il y aura de la générosité. De multiples sommes seront mises en jeu pour des oeuvres caritatives au cours de l'événement, et un skin exclusif dont les profits seront reversés au fonds de Riot Games fera son apparition dans la boutique de League of Legends : Ornn Sylvestre.

Sans surprise, l'événement se déroulera en ligne à cause des mesures liées à la pandémie de COVID-19.

L'événement de League of Legends, All-Stars, aura lieu du 18 au 20 décembre prochain. Les votes de la communauté se lanceront le 9 novembre et dureront une semaine.