RTX 3080 Ti : 20 Go de VRAM pour ce nouveau monstre ?

Décidément il ne se passe pas un jour sans qu'une nouvelle rumeur concernant Nvidia pointe le bout de son nez. Aujourd'hui il s'agit de la fameuse RTX 3080 ti qui embarquerait 20 Go de VRAM.

L'utilisateur Kopite7kimi qui a bien souvent des sources fiables a publié des informations sur l'existence potentielle d'une RTX 3080 ti avec 20 Go de VRAM.

Voilà le message en question :

RTX 3080 Ti FE:

PG133-SKU15,

GA102-250-KD-A1,

20GB GD6X,

the same FP32 count as 3090, 10496FP32,

the same MEM speed and TGP as 3080,

no NVLINK.