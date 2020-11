Japon : La PS5 officiellement en rupture et absente des boutiques au lancement

Vous faites peut-être partie de ces joueurs qui ont tenté de précommander la PS5 sans succès. Les difficultés pour avoir la console Next-Gen de Sony le jour J touchent le monde entier.

Il n'y aura pas de PS5 en vente en boutique le jour du lancement au Japon, a annoncé Sony sur le PlayStation Blog. Aucun événement n'est prévu pour célébrer l'arrivée de la console le 12 novembre, à cause de la crise sanitaire. Assez logiquement, donc, vous n'aurez pas de photos de files d'attente devant les magasins.

La date de sortie de la PlayStation5, le jeudi 12 novembre, approche. En raison du grand intérêt et des nombreuses commandes, les stocks sont épuisés. La propagation de du coronavirus étant toujours préoccupante, nous ne prévoyons pas d'organiser d'événements ou de vendre la PS5 dans les magasins le jour de sa sortie afin de garantir la sécurité des clients, des revendeurs et du personnel. Nous nous excusons pour tout inconvénient causé à ceux qui souhaitent acheter la PS5.

Pour les clients qui ont acheté la PS5 en réservant à l'avance, veuillez vérifier la méthode de réception et contacter le magasin où vous avez effectué la réservation pour plus de détails.



Nous avons temporairement fermé l'accès aux réservations car nous avons atteint le nombre de réservations prévu, mais nous prévoyons de continuer à expédier la PS5 à l'avenir.

La demande a donc été très forte. Trop forte pour le constructeur japonais et son rythme de production. On rappelle qu'aux États-Unis, il a fallu 12 heures à la PS5 pour atteindre les chiffres de précommandes auxquels la PS4 est parvenue en 12 semaines. On peut s'attendre à ce que la pénurie soit mondiale. C'est dire si l'engouement est fort.

Chez nous, la console doit toujours sortir le 19 novembre prochain. Plus aucune enseigne ne propose de précommande, que ce soit pour la version avec lecteur physique ou la Digital Edition. Certaines ont signalé elles aussi une rupture, comme Auchan, et espèrent un réapprovisionnement avant la fin de l'année. Nous avons interrogé Sony France au sujet de la situation dans l'Hexagone. La compagnie n'a pas souhaité commenter.

