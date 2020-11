Nintendo Switch : Consoles et jeux, les derniers chiffres des ventes mondiales

Comme chaque trimestre, Nintendo dévoile ses chiffres de ventes concernant ses jeux vidéo et ses consoles. En l'occurrence ceux de la Nintendo Switch qui, comme on pouvait s'y attendre allègrement, continue de cartonner, (re)confinement ou pas.

À voit aussi : TEST de Pikmin 3 Deluxe : Le Retour à la Terre

Le chiffre d'affaires des six premiers mois de l'exercice 2020-2021 presque deux fois plus élevé qu'en 2019, avec près de 6,30 milliard d'euros générés et les bénéfices opérationnel et net ont carrément explosé, passant respectivement de 769 millions à 2,39 millards d'euros et de 506 millions à 1,74 milliard d'euros.

Et comme de bien entendu, la console hybride de Nintendo se porte comme un charme. La Nintendo Switch s'est écoulée à plus de 68,3 millions d'exemplaires dans le monde au 30 septembre dernier. Cela représente une progression de 6,86 millions. La console où la progression du numérique se trouve très marquée (+139,4% de ventes numériques par rapport à l'an dernier sur le même semestre) se rapproche désormais de la 3DS et de ses 75,94 millions.

Tom Nook rattrape Mario, oui oui

Pour ce qui est des jeux, ils s'en sont vendus 456,49 millions depuis son lancement, 49,81 millions au cours du dernier trimestre. Et en parlant d'eux, Nintendo a évidemment mis à jour son classement des titres les plus vendus. Les noms ne bougent pas dans ce Top 10. Mais les chiffres, eux, varient beaucoup à certains endroits.

Meilleures ventes de jeux Switch (au 30 septembre 2020) :

Si Mario Kart 8 Deluxe n'appuie toujours pas sur la pédale de frein, la cadence d'Animal Crossing New Horizons, sorti en mars dernier, commence à devenir infernale à suivre. Là, on voit mal ce qui préservera le jeu de kart du plombier du titre le plus évident par temps de confinement.