Destiny 2 Au-delà de la Lumière : L'Exo Inconnue a une nouvelle voix française

Nous voici à quelques jours de l'arrivée officielle de la nouvelle extension de Destiny 2. Parce qu'il faut faire les choses bien et attirer le chaland avec des noms, des visages et des voix connues, chez Bungie, on a pensé à quelqu'un pour la VF.

Dans Destiny 2 : Au-delà de la Lumière, c'est la comédienne Élodie Fontan qui prêtera sa voix au personnage de l'Exo Inconnue, dont il paraît que l'identité n'est pas connue de tous, alors je vais éviter de la révéler. Parce que spoiler, c'est mal. La jeune actrice qui fait ses débuts dans La Croisière Foll'amour, où elle était beaucoup trop trognon, et que l'on a pu voir aussi dans Alibi.com ou encore récemment Nicky Larson et le Parfum de Cupidon s'est lancée dans le doublage d'un jeu vidéo pour la première fois.

Où, quand, comment, pourquoi ? On lui laisse la parole :

Les équipes de Bungie recherchaient une voix pour l'Exo Inconnue et m'ont contactée. Après qu'ils m'aient présenté ce personnage, je n'ai pas eu à réfléchir très longtemps avant d'accepter cette opportunité. C'est un personnage féminin un peu "hors du temps", mystérieux, qui appartient à la race des Exos, des robots dotés d'une conscience. Elle possède une vraie identité, un côté dur à cuire qui en impose et auquel j'ai tout de suite accroché. Et c'est aussi un personnage adoré des fans ! L'univers du jeu m'a également convaincue avec son côté science-fiction à grande échelle. Les joueurs peuvent participer à une épopée fantastique, et j'ai tout de suite eu envie de faire partie d'un tel projet.

On rappelle que cette nouvelle extension emmènera les joueurs sur Europe, le lune gelée de Jupiter, sur laquelle une nouvelle puissance élémentaire, la Stase, se dévoilera.

Destiny 2 : Au-delà de la Lumière arrive le 10 novembre sur PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Google STADIA, le 19 sur PS5.