Routeurs Wifi 6 ASUS : Profitez des services Cloud et du téléchargement rapide sur PS5

Alors que les consoles de nouvelle génération arrivent sur le marché, seul Sony a décidé de suivre le mouvement et de passer sa PlayStation 5 au WiFi 6. Au-delà des arguments marketing, cette évolution technique est-elle de nature à donner un véritable avantage à Sony et, surtout, comment en profiter, dans votre salon, dans votre maison ?

Cet article est un contenu sponsorisé

Fabriquée par Foxconn, la puce en charge des "communications" de la PlayStation 5 est une J20H100. Qu'importe son nom, ce qui est intéressant c'est sa capacité à gérer le Bluetooth 5.1 et le WiFi 6. C'est sur ce second point que nous insistons pour souligner qu'il s'agit de 2x2 MIMO. En d'autres termes, il ne faut pas espérer saturer la bande passante WiFi 6 avec votre PlayStation 5.

Pourquoi Sony est-il passé au WiFi 6 ?

Question intéressante qui nous pousse à creuser la question du WiFi 6 au-delà des purs débits. Pour faire simple, l'objectif est d'accepter bien plus d'appareils en même temps tout en gérant plus efficacement la distribution de la bande passante totale. Dans un aéroport ou une gare, bien plus d'usagers peuvent se connecter simultanément au WiFi du lieu sans que les débits ne s'effondrent.

Même si vous ne recevez pas des centaines de personnes, à la maison aussi le WiFi 6 a un intérêt. Tablettes, smartphones, consoles, PC, bornes météo, assistants vocaux, réveils, multicuiseurs... les appareils "connectés" se sont multipliés. En avoir à la norme WiFi 6 permet de mieux organiser connexions et débits afin de laisser "plus de place" aux archaïques en WiFi 4 ou 5 ... à condition de disposer d'un routeur WiFi 6.

Ce routeur aura à sa charge la distribution du WiFi à tous vos appareils "connectés". Il existe évidemment pléthore de routeurs WiFi 6 sur le marché. Nous vous conseillons trois modèles avec notre partenaire Asus. Trois modèles pour trois niveaux de fonctionnalités et trois budgets. En bref, un bon routeur pour profiter des services cloud et télécharger rapidement ses jeux.

Installation simplifiée avec l'Asus Router App

En plus de bénéficier de la réputation de la marque, les routeurs ont plusieurs avantages à commencer par l'intégration d'un antivirus gratuit à vie : l'AI Protection et l'AI Protection Pro préservent l'ensemble du trafic sur votre réseau, même contre les attaques extérieures dites DDOS. Mieux, ils le font de manière totalement transparente pour l'utilisateur qui ne s'occupe de rien.

Autre atout des routeurs Asus : la compatibilité AiMesh. Il s'agit d'élargir simplement et rapidement la couverture WiFi. Un routeur suffit pour un appartement de taille moyenne, mais dans les grandes maisons, on peut avoir besoin d'ajouter des bornes mesh pour que la couverture WiFi touche toutes les pièces. Cela se fait en quelques clics avec AiMesh.

Enfin, si une interface Web reste disponible, Asus a mis un point d'honneur à développer une interface Android / iOS élégante et conviviale. Accessible depuis une tablette ou un smartphone, Asus Router App permet de consulter / régler les éléments essentiels de votre réseau.

Trois modèles, pour tous les budgets

Notre sélection débute avec le RT-AX55 à 119.99€ (prix public), un routeur abordable capable de fournir 1800 Mbps de débit. Il est dimensionné pour un usage domestique avec une PlayStation 5 et la prise en charge de l'OFDMA assurera une optimisation des appareils connectés dans tout le domicile.

Un peu plus évolué, le RT-AX56U à 159.99€ (prix public) reprend les caractéristiques du RT-AX55 en ajoutant cependant deux ports USB. On peut alors relier des disques durs externes pour partager les données stockées dessus dans toute la maison. Il est aussi possible d'utiliser une clé USB 3G / 4G.

L'Asus RT-AX82U à 229,99€ (prix public) c'est le nec plus ultra pour profiter de sa PlayStation 5 et d'un excellent débit dans toute la maison. La fonctionnalité game boost réduit la latence liée au WiFi et instaure des flux gaming prioritaires sur le reste, si besoin. Pour relier une machine en filaire, un port LAN dédié jeu vidéo est de la partie et, pour les experts, l'agrégation de liens vient doper le débit Ethernet à 2 Gbps.

EN BREF :

RT-AX55 :

Routeur abordable et parfaitement dimensionné pour les capacités de la PlayStation 5

Optimisation du débit en WiFi avec la technologie MU-MIMO (débits supérieurs) et OFDMA (plus de devices connectées)

AI Protection

Prix : 119.99€ (prix public)





RT-AX56U :

Toutes les fonctionnalités du AX55

Il dispose en plus d'un port USB pour créer son propre serveur de fichier à la maison (avec une clé USB ou un disque dur externe)

Ce port USB permet d'utiliser une connexion 3G - 4G

AI Protection Pro

Prix : 159.99€ (prix public)





RT-AX82U :

Le Routeur Gaming parfait pour profiter de sa PS5 et d'un excellent débit partout chez soi

Il dispose de la fonctionnalité Game Boost