La Xbox Séries S revient chez Cdiscount, profitez aussi de la sortie du jeu Assassin's Creed Valhalla

Sautez dès aujourd'hui dans une toute nouvelle dimension avec la sortie de la Xbox Series S, la console la moins chère du marché ! Et découvrez sans plus attendre Assassin's Creed Valhalla, disponible dès maintenant chez Cdiscount !

Cet article est un contenu sponsorisé

Mettez les voiles pour partir à l'aventure, et découvrir la nouvelle génération du divertissement : avec la Xbox Series S, disponible à 299,99 euros seulement chez Cdiscount. La nouvelle console de Microsoft allie des performances jamais vues à un design compact et discret, et va instantanément devenir le support privilégié de vos meilleurs moments vidéoludiques !

Une console sans concessions

Certifiée 100% digitale, la Xbox Series S est la plus silencieuse des consoles du marché, et embarque la puissance d'un monstre de technologie ! Grâce à son disque dur SSD ultra-rapide, passez rapidement d'un jeu à l'autre via la fonctionnalité Quick Resume, inédite, et reprenez votre partie ou votre série préférée là où vous l'aviez laissée. Synthèse du savoir-faire de Microsoft, la Xbox Series S est également rétro-compatible avec tous vos anciens jeux Xbox : profitez d'améliorations spectaculaires sur vos jeux Xbox, Xbox 360 ou Xbox One, et découvrez les dernières nouveautés exclusives grâce au Game Pass, disponible dans le pack Xbox Series + 100 jeux, avec un abonnement de trois mois au Xbox Game Pass Ultimate.

Des packs de toutes les couleurs

Vous êtes nombreux à la maison ? Offrez-vous le pack Xbox Series S et sa deuxième manette sans fil pour profiter de parties endiablées avec toute la famille, pour seulement 344,99 euros. Disponible en blanc, bleu ou noir, ce pack fera le bonheur de tous les profils de joueurs !

Alors n'hésitez plus et réservez dès aujourd'hui votre Xbox Series S chez Cdiscount. Profitez en plus des nombreux avantages de notre carte Cdiscount, comme le règlement en 3, 5 ou 10 fois.

Assassin's Creed Valhalla, l'aventure nouvelle génération

Profitez du tout nouveau Assassin's Creed Valhalla ,LE jeu qui redéfinit l'aventure, en vous propulsant à l'époque des Vikings dans une Angleterre encore instable. Rejoignez Eivor, le fier guerrier venu du Grand Nord, et partez à la conquête d'un nouveau monde, plus immersif que jamais, et évadez-vous dans des espaces d'un réalisme saisissant.

Profitez de 5 euros de cagnottage grâce aux nombreux avantages offerts par Cdiscount, et découvrez Assassin's Creed Valhalla pour seulement 54,99 euros. Vous vous sentez l'âme d'un explorateur de légende ? Alors craquez pour l'Édition Gold à seulement 99,99 euros, et complétez votre expérience grâce au pass saisonnier directement inclus, et profitez d'une mission scénarisée inédite !

Au coeur de la bataille avec Call of Duty

Enfilez votre tenue de combattant et partez au front pour vivre des combats plus intenses que jamais, avec Call of Duty Black Ops : Cold War. Disponible pour seulement 56,99 euros, le nouvel épisode de la série préférée des gamers pour permet en plus de cagnotter 15 euros sur Cdiscount ! Alors n'hésitez plus, et rejoignez vos frères d'armes en ligne pour des batailles grandeur nature, et une immersion encore jamais vue sur consoles. Call of Duty Black Ops Cold War sera disponible dès le 13 novembre sur Xbox Series S !

Profitez des meilleures offres avec le cagnottage Cdiscount, et retrouvez la toute nouvelle console de jeux vidéo de Microsoft, la Xbox Series S entièrement dématérialisée, sans oublier tous les meilleurs jeux du moment, de Assassin's Creed Valhalla, en passant par Call of Duty Cold War, et tant d'autres titres sur cette nouvelle génération de consoles !