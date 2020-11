AMD dévoile des benchmarks des Radeon RX 6900 XT et RX 6800 XT, et ils frappent fort

La semaine dernière, AMD dévoilait en grande pompe ses très puissantes nouvelles cartes graphiques RX 6900 XT et RX 6800 XT. Si nous avions déjà eu droit à quelques benchmarks, voici venir une nouvelle fournée pleine de détails.

La guerre entre AMD et Nvidia reprend du poil de la bête, et les rouges comptent bien prendre un peu d'ascendance sur les verts en dévoilant de nouveaux benchmarks. La RX 6900 XT qui est présentée par AMD comme étant le haut de gamme semble particulièrement performante et dépasse même la RTX 3090 sur certains jeux.

RTX et follow

Comme vous pouvez le voir au sein de notre galerie d'images, c'est notamment le cas sur Call of Duty Modern Warfare en 4K/Full Ultra, avec une nette avance pour la carte d'AMD. La RX 6800 XT dépasse elle la RTX 3080. C'est également le cas sur Battlefield V ou les cartes AMD mènent la danse.

En revanche, le résultat est un peu plus contrasté sur DOOM Eternal, bien que la 6800 XT fasse quasiment aussi bien que la RTX 3080. Sur Shadow of the Tomb Raider il en est de même avec cette fois une RX 6900 XT qui fait quasiment aussi bien que le monstre 3090.

C'est un grand succès pour AMD, car même si la RTX 3090 domine sur plusieurs jeux, la RX 6900 XT est annoncée à 999 dollars, soit 500 dollars en-dessous de la RTX 3090. Reste à voir ce que donneront les benchmarks une fois la carte en main. Notons tout de même que les benchmarks sont réalisés avec un processeur Ryzen 9 5900X : il n'est donc pas certain que les résultats se ressemblent avec un CPU Intel.