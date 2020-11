Friday the 13th the Game : Bientôt l'arrêt des serveurs, ça va trancher !

Plus on est de fous, plus Voorhees, pouvait-on dire grâce au jeu d'IllFonic et Gun Media prenant sa source dans l'une des séries de Slasher-movies les plus célèbres du globe. Mais après un peu plus de trois ans, Crystal Lake va fermer ses portes virtuelles au public.

Jeu de survie asymétrique dans lequel on incarne le célèbre tueur au masque de joueur de hockey ou l'un de ses quatre victimes potentielles, Friday the 13th : The Game connaîtra d'ici peu la tristesse de voir ses serveurs fermer, comme on a pu l'apprendre sur le forum officiel par la voix du Community Developer Matt Shotcha.

Tout a une fin. Et si cette déclaration peut sembler inquiétante, il y a beaucoup à couvrir et beaucoup de choses à souligner, alors continuez à lire.



Les serveurs dédiés de Friday the 13th : The Game seront mis hors service dans le prochain patch, qui devrait être déployé ce mois-ci, en novembre 2020. Cela signifie que le jeu reviendra au matchmaking peer to peer pour les lobbies Quick Play. Les serveurs de base de données, cependant, resteront actifs et continueront à héberger toute la progression et le déverrouillage des joueurs, afin que les utilisateurs puissent continuer à jouer Friday the 13th : The Game via des parties rapides et privées en peer to peer.



Le patch qui sera mis en ligne en novembre sera également le patch final du Friday the 13th : The Game. L'équipe a travaillé d'arrache-pied pour corriger une longue liste de problèmes à résoudre avec ce patch final, et la communauté peut s'attendre à ce que les notes de patch soient publiées dans la semaine précédant sa mise en ligne. Les forums officiels seront archivés et verrouillés, afin que les joueurs puissent toujours consulter les informations qui vivent sur les différents tableaux. En ce qui concerne la présence en ligne du jeu et des canaux officiels, nous passerons à une approche plus minimaliste, en gardant nos canaux de médias sociaux actifs uniquement pour les annonces nécessaires.



Le jeu continuera d'être disponible à la vente et, en tant que tel, continuera à recevoir le support complet de JasonKillsBugs.com en tant que ressource de dépannage. Veuillez continuer à utiliser le site d'assistance pour toute assistance nécessaire.



En ce qui concerne les double XP, CP et Tape Drop que nous avons définis au début de la pandémie, l'équipe a choisi de les laisser actifq indéfiniment.



L'équipe de Gun tient à remercier chaque joueur et fan qui a fait de Friday the 13th : The Game ce qu'il est aujourd'hui. Nous savons que cette nouvelle est difficile à entendre, même si elle est inévitable. Nous apprécions chacun d'entre vous.

Voilà donc pour ce jeu qui aura connu un certain succès, près de 2 millions d'exemplaires, mais aura du faire face à de nombreux bugs et, en 2018 des problèmes de droits avec le scénariste du premier film, Victor Miller.

Est-ce que pour la beauté de la chose, Friday the 13th : The Game, disponible sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch coupera les ponts le vendredi 13 novembre ?