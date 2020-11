PS5 : La DualSense décortiquée en vidéo, gros plan sur les gâchettes adaptatives

Bien placée dans la communication de Sony, la manette de la Playstation 5 sera très bientôt entre les mains des chanceux ayant pu précommander cette dernière. Certains, comme nous, peuvent déjà vous parler des sensations que ce pad procure. D'autres n'ont pas résisté à l'envie de le désosser.

À voir aussi : PS5 : Gran Turismo 7 début 2021 ?

Nous vous l'avons dit à travers notre preview d'Astro's Playroom, premier jeu PS5 dont nous avons pu parler : les retours haptiques et SURTOUT les gâchettes adaptatives L2 et R2 de la DualSense sont des fonctionnalités qui font de l'effet et permettent de bien ressentir l'action qui se déroule à l'écran. Nos confrères de Polygon ont relayé une vidéo signée par la chaîne TronicsFix, qui permet de voir les entrailles de la manette.

Faut pas Gâchette, hein

Si vous aviez envie de découvrir ce qu'elle renferme, vous avez donc frappé à la bonne porte. L'information la plus importante de ce démontage que vous pouvez découvrir ci-dessus concerne la plus grande particularité du périphérique : les fameuses gâchettes qui offrent une certaine résistance.

On peut découvrir que tout est, comme on l'imaginait, géré par un moteur et une tige saillant en hélice communiquant avec une roue dentée. C'est l'ensemble avec l'aide du potentiomètre, qui va ajuster l'angle d'un élément entrant en contact avec la gâchette et qui décidera d'un blocage et d'un besoin de presser plus fort, vibrations comprises. Fort intéressant, n'est-ce pas ? Mais le plus important reste de voir comment les développeurs vont exploiter ce potentiel.

La PlayStation 5 sera disponible chez nous le 19 novembre prochain.