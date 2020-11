PS5/Series X : Pas de 4K native pour Watch Dogs Legion et Assassin's Creed Valhalla

Parmi les arguments de vente des consoles Next-Gen, on retrouve les nouveaux SSD pour les chargements ultra-rapides, le ray tracing et la 4K. Sauf que pour cette dernière les choses semblent compliquées, notamment pour Watch Dogs Legion et Assassin's Creed Valhalla. Explications.

Depuis un bout de temps déjà Ubisoft a toujours annoncé la possibilité de faire tourner Assassin's Creed Valhalla et Watch Dogs Legion en 4K/60FPS sur PS5 et Xbox Series X. Mais d'après les dernières informations cela semble un poil plus compliqué que prévu.

Pour la PS5 d'abord, Ubisoft a publié une note de blog parlant précisément de la 4K/60FPS pour Valhalla. Pour en avoir le coeur net, DualShockers est allé glaner quelques informations auprès de l'éditeur. Et la réponse est claire : il y aura bien de la 4K mais upscalée soit exactement comme sur... la PS4 Pro. Il ne s'agira donc pas d'une résolution 4K native comme sur PC. Pour Watch Dogs Legion, Ubisoft ne mentionne même pas le 60FPS ce qui pourrait laisser penser qu'il s'agit de 4K/30FPS et non 60FPS.

Pas mieux pour la Xbox Series X

Pour la Xbox Series X maintenant, DigitalFoundry a été très clair sur le sujet de Watch Dogs Legion et c'est son rédacteur en chef en personne qui explique que le jeu a bien du mal à tourner en 4K et qu'il y a même certaines scènes qui descendent en 1440p sur la nouvelle console de Microsoft.

Ce qui laisse supposer qu'Assassin's Creed aura lui aussi bien du mal à tourner en 4K native sur Xbox Series X.