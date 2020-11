BlizzConline : C'est une première, l'accès au salon virtuel de Blizzard sera gratuit

Cette année un peu particulière a rendu impossible la tenue de la BlizzCon comme chaque année. Pour la remplacer un événement en ligne aura lieu en février 2021. Eh oui les temps changent.

S'il faudra attendre février 2021 pour avoir des nouvelles des productions Blizzard, la bonne nouvelle c'est que l'événement sera gratuit pour tous.

En effet, auparavant pour être spectateur de la version en ligne il fallait débourser une quarantaine d'euros pour un billet virtuel. Cette fois ce ne sera pas du tout le cas comme l'explique un article de nos confrères de PC Gamer. La BlizzConline se déroulerait ainsi du 19 au 20 février 2021.

En outre vous pouvez aussi retrouver un très récent tweet de l'éditeur :

🔥 Gather by the hearth and catch up on all things #Blizzard. 💙 pic.twitter.com/EGsew3bxZr