Dragon Quest XI S : Une ÉNORME démo arrive sur consoles et PC, avec des sauvegardes transférables

La vie est parfois bien faite. Alors que plusieurs millions de joueurs hexagonaux s'apprêtent à retrouver leur bureau depuis le confort de leur canapé, il convient d'occuper tout ce temps gagné à ne pas prendre les transports.

À voir aussi : TEST de Dragon Quest XI S (Switch) : L'aventure prend une nouvelle dimension

Et quoi de plus efficace pour s'occuper qu'un bon vieux J-RPG des familles, avec son grinding à l'ancienne et ses boss qui one-shotent ? À part tenter un run en mode Réaliste surmonté d'un Permadeath sur The Last of Us Part II, nous n'avons pas trouvé.

Cela tombe à pic, puisque Square Enix dégaine avec un certain sens du timing une démo de Dragon Quest XI S, la version revue, corrigée, et aussi en 2D du dernier opus numéroté en date, sorti à l'origine en 2017. Cette version "Ultime" jusqu'ici réservée à la Switch arrive aujourd'hui en forme d'apéritif sur les autres plateformes current-gen que sont le PC (via Steam et l'Epic Games Store), la PS4 et la Xbox One. Nous rappelons d'ailleurs que le jeu sera disponible dans le Game Pass de Microsoft, histoire de vous pousser au crime.

XI à la douzaine

Et c'est ainsi un galop d'essai de près d'une dizaine qui vous attend, de quoi tester les deuxièmes et troisièmes dimensions, de profiter enfin des voix japonaises qui accompagnent mieux qu'aucunes autres les personnages d'Akira Toriyama, ou encore d'accélérer les combats, puisque l'on sait ces derniers bien nombreux, tradition oblige.

Histoire de vous inciter à craquer, votre progression sera bien entendu transférable dans la version finale du jeu, qui reste prévu pour le 4 décembre, soit à peu près au moment où nous saurons combien de semaines encore il faudra rester confinés. En plus, ceux qui l'auront bouclée recevront trois Graines de Compétences supplémentaires, histoire de booster quelques statistiques avant de (re)partir à l'aventure. Rassurez-vous : la défaite du true last boss devrait vous occuper u moins jusqu'à l'année prochaine, parole de rôliste...