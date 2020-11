Xbox Series X|S : Microsoft parle des applications de divertissement disponibles au lancement

La nouvelle génération de consoles, ce sera du jeu plus beau, plus puissant, plus rapide. Ce sera aussi, même s'il faut éviter de répéter plusieurs fois "TV TV TV" pour éviter l'apparition de Beetlejuice, un moyen d'accéder aux plateformes de divertissement très facilement. Notamment sur Xbox.

Microsoft a révélé ce lundi 2 novembre 2020 quelles applications de divertissements, (streaming, vidéo, musique...) seraient disponibles au lancement des Xbox Series X et Xbox Series S. Parce qu'il ne saura être question de proposer moins que sur Xbox One, on retrouvera donc toutes celles qui y sont déjà :

Netflix

Disney +

HBO Max

Spotify

YouTube

Amazon Prime Video

Twitch

YoutTube TV

MyCanal

OCS

Et d'autres, bien évidemment.

Autre bonne nouvelle qui concerne aussi la Xbox One : Apple TV arrive le 10 novembre. Comme le rappelle le communiqué, l'application regroupe des milliers de séries et films et, avec Apple TV+, permet de découvrir des programmes originaux comme la série Mythic Quest : Le Festin du Corbeau ou Servant de M. Night Shyamalan. Un essai gratuit de sept jours est possible, si vous préférez tester avant de vous abonner pour 4,99 euros par mois.