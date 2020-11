Fortnite détaille ses améliorations sur PS5 et Xbox Series X|S Day One

Le changement de génération ne doit surtout pas vouloir dire qu'on oublie les gloires de ces dernières années dans le domaine du jeu service. Le Battle Royale d'Epic Games sur Xbox Series X|S et PlayStation 5, c'est déjà à partir de la semaine prochaine.

Fortnite sera disponible sur Xbox Series X|S le 10 novembre et sur PS5 le 12 novembre ou le 19 suivant les territoires. On le savait déjà, pas de perte de temps chez Epic Games, on veut prendre les devants et marquer son territoire Day One. Mais ce qu'on ignorait, en revanche, c'est ce que les développeurs vont réserver aux possesseurs des machines Next-Gen de Sony et Microsoft.

De ce côté, nous avons quelques informations supplémentaires, à commencer par le fait que sur Xbox Series X comme sur PS5, Fortnite tournera en 4K/60fps. Les deux consoles, tout comme la Xbox Series S (limitée à 1080p/60 fps), permettront de l'écran partagé à 60 images par seconde et offriront des visuels et une physique plus dynamiques. Le temps d'attente avant d'entrer dans une partie devrait être largement amélioré.

Petites particularités sur PS5 : grâce aux Activités, vous pourrez choisir et plonger directement dans le mode qui vous intéresse. Bien entendu, attendez-vous également à ce que les retours haptiques de la DualSense vous en mettent plein les doigts.

On garde tout

Quant à votre progression et les milliers d'heures investies dans le jeu voici ce qu'il faut savoir :

Quelles que soient les plateformes sur lesquelles vous avez joué à Fortnite précédemment (ou prévoyez de continuer à jouer aux côtés de vos nouvelles consoles), le crossplay reste disponible et votre progression ainsi que les cosmétiques sont transférés sur les nouveaux supports. Sur Xbox Series X | S, si vous avez transféré votre profil Xbox depuis Xbox One, téléchargez simplement la version Xbox Series X|S du jeu et revenez à l'action. Sur PlayStation 5, téléchargez Fortnite sur le PlayStation Store et connectez-vous avec votre compte Epic. Si vous avez déjà joué sur PS4 mais que vous n'avez pas de compte Epic, vous pouvez vous connecter avec votre compte PlayStation Network.

Enfin, sachez qu'à partir du 4 novembre et jusqu'au 15 janvier 2021, la Throwback Axe, la pioche de la première saison de Fortnite, sera offerte à toutes et à tous, sur tous les appareils où le jeu est disponible. On rappelle que Fortnite migrera en 2021 sous un nouveau moteur, l'Unreal Engine 5. Autant dire que nous n'en sommes qu'au début.