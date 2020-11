Samsung dévoile une TV QLED Cyberpunk 2077 et organise un concours géant pour la gagner

Après les souris, manettes, casques, consoles, smartphones et autres accessoires, c'est au tour d'une TV d'avoir une édition Cyberpunk 2077. En l'occurrence une QLED de chez Samsung. Et bien entendu, cela ne se refuse pas.

Samsung a noué un partenariat avec CD Projekt RED pour créer une télévision QLED édition spéciale Cyberpunk 2077 ! Autant vous dire qu'il s'agit là d'un MEGA collector, que les amateurs de cyberpunk et de technologie visuelle ne voudront pas laisser passer.

Mieux, le constructeur coréen propose d'en faire gagner 5 exemplaires à des fans via un concours. Le lot comprend donc le jeu Cyberpunk 2077, une Xbox One Series X et la TV en question.

Ce modèle propose une définition en 4K et une fréquence de rafraichissement de 120 Hz. Vous pouvez avoir un aperçu de celle-ci via notre galerie mais aussi et surtout dans la bande annonce disponible ci-dessus.

Pour l'heure, on ne sait pas si ce modèle sera commercialisé en dehors du cadre du concours. Mais étant donné l'ampleur du concours, ça semble sans doute compromis.

Voyez plutôt :

Les joueurs sont invités à entrer dans le monde de Cyberpunk grâce à un jeu de réalité alternative appelé Samsung QLEDecode, soit une chasse au trésor numérique qui vous emmène dans un voyage aux quatre coins de l'internet. Guidé par une série de mystérieux messages et d'indices, vous devrez faire appel à votre intelligence individuelle et à celle de votre communauté pour résoudre l'énigme, ce qui mènera à une tâche finale où cinq joueurs auront la chance de tester leurs capacités de décodage et de débloquer le grand prix.





Le lien du concours est disponible à cette adresse. Bonne chance !

Pour mémoire Cyberpunk 2077 est désormais prévu pour le 10 décembre sur Xbox Series/Xbox One, PS5/PS4 et PC.