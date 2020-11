Après My Memory of Us, Juggler annonce The Amazing American Circus, et entre en piste

S'il est aujourd'hui sous le feu de certaines critiques qui réclament la suppression des animaux en son sein, le cirque aura connu il y a une poignée de siècle un âge d'or dans une Amérique en plein développement. Comme le chantait si bien ce cher Herschel : Envoyez les clowns !

Après le très chouette My Memory of Us, qui narrait à hauteur d'enfant le drame du Ghetto de Varsovie, le studio Juggler Games continue de surfer sur la joie et la bonne humeur en s'associant à Klabater (We. The Revolution) pour aujourd'hui dévoiler The Amazing American Circus, leur nouvel effort collaboratif :

The Amazing American Circus raconte l'histoire du divertissement le plus emblématique de l'histoire américaine. Les États-Unis, à leur âge d'or, sont un lieu mouvementé où de graves problèmes sociaux et une croissance économique rapide se mêlent à l'arrivée des chemins de fer et l'industrialisation.



Sur la côte Est, une métropole moderne voit le jour, tandis qu'à l'ouest, cowboys, barons voleurs et fermiers se battent pour une part du nouveau rêve américain. Une nouvelle ère approche et c'est peut-être le meilleur moment pour un cirque ambulant.

Dans cette aventure au centre de la piste, vous incarnez un propriétaire de cirque ambulant, pour qui les affaires ne sont guère florissantes. Votre mission consistera donc à piocher dans un deck de cartes pour offrir à vos spectateurs un spectacle divertissant à vos spectateurs.

Vos ennemis : l'ennui et la somnolence de votre auditoire. Vous pouvez d'ailleurs vous faire une première idée des différentes phases de gameplay via notre galerie d'images.

The Greatest Chaud-man

Il vous faudra donc recruter les meilleurs artistes au background détaillé et parcourir les routes de l'Amérique du XIXème siècle pour espérer sortir de la mouise, défier frontalement le lus grand showman du monde (un certain P.T. Barnum), et croiser la route de personnalité historiques telles que la militante Susan B. Anthony, l'industriel John D. Rockefeller, ou l'ingénieur Nikola Tesla, et qui sait, leur arracher un éclat de rire. Seul problème : il faudra ensuite vous sortir cette musique de la tête...

Tout le monde est invité à la première représentation, puisque The Amazing American Circus est annoncé sur PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One et Xbox Series pour 2021.