Ruined King A League of Legends Story sur consoles (PS5 et Xbox Series aussi) et PC début 2021

Annoncé en décembre dernier, la sortie de Ruined King : A League of Legends Story sur consoles et PC est désormais prévue pour début 2021. Et c'est donc bien la première fois que l'univers de League of Legends arrivera sur consoles.

Ruined King sera ainsi disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Steam, et l'Epic Games Store à ce moment-là. Et peu de temps après, il arrivera également sur PlayStation 5 et sur Xbox Series X|S. Comme d'hab', désormais, les joueurs possédant déjà une version du jeu sur PlayStation 4 et Xbox One auront droit à une mise à niveau gratuite.

Ruined King : A League of Legends Story est un jeu développé par Airship Syndicate (les créateurs de Battle Chasers : Nightwar et de Darksiders Genesis) et dirigé par le légendaire artiste de bandes dessinées Joe Madureira. Il s'agit du premier jeu édité par Riot Forge. Il s'agit plus précisément d'un RPG narratif en solo avec un système au tour par tour.

Ruined King est un excellent moyen d'étendre le monde de Runeterra, pour les nouveaux joueurs comme pour les fans les plus dévoués de League of Legends (LoL).

a déclaré Leanne Loombe, responsable de l'équipe Riot Forge.

Avant d'ajouter ceci :

Ruined King sera le tout premier jeu solo à apporter l'univers de LoL à la fois sur consoles et PC. Nous sommes ravis de pouvoir vous faire découvrir les histoires et les champions que les joueurs de League of Legends ont adorés pendant si longtemps, et nous avons hâte que nos joueurs embarquent pour cette nouvelle aventure à nos côtés.

Rappelons pour celles et ceux qui veulent savoir, que l'histoire se déroule dans deux des régions de Runeterra, Bilgewater, une ville portuaire abritant chasseurs de monstres marins, gangs des docks et tous les contrebandiers du monde ; et les Îles obscures, une terre maudite par la Brume noire, qui recouvre l'île et corrompt tous ceux qu'elle touche.

Afin de vaincre un mystérieux ennemi commun, le joueur devra assembler une équipe improbable, composée de plusieurs champions très appréciés de League of Legends : Miss Fortune, Illaoi, Braum, Yasuo, Ahri et Pyke...

Bref, qui n'en veut ?