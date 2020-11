Spider-Man Miles Morales PS5 : 11 minutes de gameplay sinon rien

Après le teasing de Marvel's Spider-Man : Miles Morales diffusé récemment, et qui par définition, est un peu court jeune homme en collant, vous reprendrez bien un peu de gameplay, plus en longueur, histoire de patienter jusqu'à sa sortie prochaine ?

À voir aussi : Spider-Man Miles Morales : Insomniac parle du nombre de personnages jouables et "s'explique"

C'est en effet ce que l'on peut découvrir à travers ces 11 minutes de vidéo, et plus exactement montre plus en longueur Spider-Monsieur dans la version du costume de Spider-Man portée par Miles Morales dans le film d'animation Spider-Man : Into the Spider-Verse (ou bien le débloquer "à l'ancienne" en cours de partie pour celles et ceux qui n'auraient pas précommandé le titre).

Et si vous n'avez jamais vu ce long m'étage d'animation mettant en scène l'homme-araignée dans un style hautement novateur (Oscar du meilleur film d'animation à la clé, tout de même), je ne pourrai que vous le recommander, car j'avoue avoir grandement aimé également.

Marvel's Spider-Man : Miles Morales sortira à la fois sur PS4 et sur PS5 le 19 novembre prochain en Europe. Les personnes qui se procureront la version PS4 du jeu pourront la mettre à jour vers la version PS5 lorsqu'il passeront sur la nouvelle console de Sony. Quelle classe.

PS : Pour info, les saccades que vous voyez dans la vidéo ci-dessus pour le perso, sont en fait, selon les plus grands spécialistes de ce monde, liées au costume en question. Merci, au revoir.