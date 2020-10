Praey for the Gods : Le "Shadow of the Colossus of the Wild" indé s'annonce sur PS5 et PS4

Découvert en 2015, il portait alors un nom un tantinet différent, Praey for the Gods est arrivé en Early Access sur Steam début 2019. Et il a l'air bientôt mûr, puisqu'il en profite pour se révéler sur consoles.

Praey for the Gods sera disponible sur PS5 et PS4 durant le 1er trimestre 2021, a annoncé No Matter Studios, par la voix du réalisateur du jeu, Brian Parnell, sur le PlayStation Blog. L'équipe de développement, composée de trois personnes, avait déjà exprimé son intention de lancer sur PS4 son jeu d'action et d'exploration mix Shadow of the Colossus et The Legend of Zelda : Breath of the Wild au mixeur. C'est donc sûr. Et avec un boss supplémentaire ainsi que l'assurance que tout tourne en 30 images par seconde.

Optimisation gratuite

Sur PS5, Praey for the Gods est décrit comme "amazing", en 60 fps avec les options graphiques à fond et des temps de chargements très réduits. Les fonctionnalités de la DualSense seront aussi parfaitement utilisées, à commencer par les gâchettes adaptatives, qui permettront de ressentir au mieux, grâce à leur résistance, les moments où l'on bandera l'arc de notre protagoniste, et les retours haptiques qui devraient reproduire dans la paume de vos mains la sensation des pas dans la neige..

Enfin, parce que disponible sur les deux générations, on peut se poser la question : faudra-t-il repasser à la caisse ? Pas du tout.

Nous voulons que tout le monde puisse jouer à la version PS5 dès que possible, afin que Praey for the Gods puisse bénéficier d'une mise à niveau gratuite de la PS4 vers la PS5. Cela signifie que vous pouvez l'acheter sur PS4 et lorsque vous prenez une console PS5, le jeu sera automatiquement mis à niveau lorsque vous y jouerez sur la version PS5.

Des déclarations comme on en aimerait en voir plus souvent.