PS5-PS4 : Une tenue de Spider-Man Into the Spider-Verse dans Miles Morales, la vidéo

Marvel's Spider-Man permettait en son temps à Peter Parker de revêtir nombre de tenus bonus tirées du vaste multivers de Spider-Man. Marvel's Spider-Man : Miles Morales en fera autant et une de ces tenues fera référence à une belle réussite du cinéma d'animation de ces dernières années.

Marvel, Sony Interactive Entertainment et Insomniac Games viennent d'annoncer un nouveau bonus de précommande que recevront in-game les personnes qui réserveront Marvel's Spider-Man : Miles Morales. Ce bonus n'est autre que la version du costume de Spider-Man portée par ce même Miles Morales dans l'excellent film d'animation Spider-Man : Into the Spider-Verse (à noter que les joueurs qui n'ont pas précommandé le jeu pourront débloquer ce costume "à l'ancienne" en cours de partie).

Pour ceux qui n'auraient pas tout suivi, Spider-Man : Into the Spider-Verse (Spider-Man : New Generation en France) est un long-métrage sorti fin 2018 mettant en scène des versions de Spider-Man issues de plusieurs univers. Outre son histoire particulièrement réussie, le film de Sony Pictures bénéficiait d'une direction artistique audacieuse et spectaculaire. Le public et la critique ne s'y sont d'ailleurs pas trompés. En plus de rencontrer le succès au box office, le film a reçu l'Oscar du meilleur film d'animation.

Le diable est dans les détails

Et si cette tenue bonus donne au Miles vidéoludique l'apparence de son homonyme cinématographique, elle lui confère également un style d'animation similaire à celui vu dans le long métrage.

Pour rappel, Marvel's Spider-Man : Miles Morales sortira à la fois sur PS4 et sur PS5 le 19 novembre prochain en Europe. Les personnes qui se procureront la version PS4 du jeu pourront la mettre à jour vers la version PS5 lorsqu'il passeront sur la nouvelle console de Sony.