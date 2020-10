AMD travaillerait sur une alternative au NVIDIA DLSS

Nvidia et sa technologie DLSS (Deep Learning Super Sampling) sont à la pointe pour optimiser les jeux compatibles. Et il semblerait qu'AMD souhaite aussi rentrer dans la danse du super-échantillonnage d'apprentissage en profondeur avec une technologie alternative pour tous.

Actuellement, sur le sujet du DLSS, Nvidia possède une avance indéniable. Pour autant, AMD n'a pas hésité à teaser (très légèrement) sa propre version de technologie de Super Sampling via sa technologie FidelityFX, qui est grosso-modo un sous ensemble de systèmes graphiques qui comprend notamment du Ray Tracing.

La différence avec Nvidia c'est qu'il devrait s'agir ici d'un procédé multi-plateforme qui pourrait être disponible aussi sur PS5 et Xbox Series X (étant donné que les deux consoles accueillent un GPU AMD).

C'est ce que dévoile notamment The Verge dans un très récent papier. Voilà ce qu'a déclaré un représentant d'AMD au journaliste :

AMD me dit qu'ils ont une nouvelle fonction de super échantillonnage dans les tests, qui est conçue pour augmenter les performances pendant ray tracing. La société promet que sa technologie de super échantillonnage sera ouverte et multiplateforme, ce qui signifie qu'elle pourrait venir sur des consoles de nouvelle génération comme la Xbox Series X et la PS5. AMD travaille avec un certain nombre de partenaires sur cette technologie et s'attend à un solide soutien de l'industrie. Malheureusement, cela ne sera pas prêt pour le lancement de ces trois nouvelles cartes Radeon RX 6000 Series.

Très clairement, AMD souhaite se mettre au niveau de Nvidia le plus rapidement possible, ce qui avouons le serait plus sain pour le marché de la carte graphique.