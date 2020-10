SteelSeries dévoile ses Aerox 3 et Aerox 3 Wireless, une gamme ultra légère

Il en faut pour tous les goûts en matière de périphériques? C'est pourquoi SteelSeries dévoile une gamme ultra légère de souris qui répondent aux noms de Aerox 3 et Aerox 3 Wireless.

SI vous avez envie d'avoir un périphérique ultra transportable, sachez que SteelSeries pense à vous. La société danoise présente en effet ses Aerox 3 et Aerox 3 Wireless que vous pouvez admirer en images dans notre galerie.

Aerox 3 Wireless

La SteelSeries Aerox 3 Wireless est une souris de jeu sans fil dite ultra-légère à savoir pas plus de 66 grammes, parfaitement optimisée pour les mouvements les plus rapides nous explique le constructeur. Côté capteurs on peut compter sur un fameux PixArt dont on vous parle souvent à travers nos tests, avec le capteur TrueMove Air spécialement conçu pour le sans fil pouvant monter jusqu'à 18 000 CPI avec 400 IPS et 40 G.

Le poids de la souris est notamment moindre grâce à une batterie plus petite qui malgré tout dure plus longtemps. On arrête pas le progrès. Enfin, la souris est résistante à l'eau et à la poussière grâce à sa norme IP54.

L'Aerox 3 Wireless sera disponible le 3 novembre au prix de 109,99 euros.

Aerox 3

Modèle très proche de la Wireless, l'Aerox 3 est elle aussi résistante à l'eau et à la poussière. Le design est lui aussi très proche puisque les changements résident surtout dans les performances.

En effet, au lieu d'utiliser le capteur TrueMove Air de l'Aerox 3 Wireless, l'Aerox 3 utilise le capteur TrueMove Core de la Rival 3 (un des modèles phares du catalogue SteelSeries). Il s'agit d'un capteur optique de 8 500 CPI, 300 IPS et 35G.

Filaire, elle est un poil plus légère que sa soeur sans fil avec un poids de... 57 grammes. Pour le reste on notera un câble Super Mesh (plus grande souplesse), des patins en PTFE, un éclairage RVB à trois zones et la personnalisation du câble USB-C.

L'Aerox 3 sera disponible dès le 3 novembre au prix de 69,99 euros.