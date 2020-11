Les Wootbox indispensables sont chez Cdiscount à partir de 25,99€

Depuis des années, le spécialiste Wootbox est LE n°1 de la box geek qui fait chaque mois le bonheur des fans. Et en cette fin d'année, ils vont se régaler avec l'arrivée de nouvelles box qui arrivent chez Cdiscount !

Faites vibrer votre coeur de fans avec les Wootbox qui arrivent chez Cdiscount : centrées sur vos univers favoris, elles font le bonheur des petits et des grands toute l'année ! Ne cherchez plus : le cadeau incontournable de cette fin d'année est déjà chez Cdiscount, à partir de 25,99€ !

Devenez le meilleur chasseur de primes de la galaxie

Surfez sur l'actualité et rejoignez vos héros favoris avec la Wootbox Collector The Mandalorian : affichez fièrement votre amour pour la célèbre saga de Georges Lucas en portant les couleurs de The Mandalorian avec un superbe T-shirt que tous les fans de Star Wars vous envieront ! Choisissez votre taille : du S au XXL, il y en a pour tous les profils. Glissez-vous dès le réveil dans la peau d'un chasseur de prime hors-pair avec un mug thermique exclusif et arborez les visages des deux nouveaux héros préférés des fans avec un superbe set de pin's !

Emportez l'univers de Star Wars partout avec vous, grâce à trois lunch boxes trop craquantes, aux couleurs de "Bébé Yoda", et faites entrer tout l'univers de The Mandalorian chez vous avec une figurine Funko POP indispensable, et devenez un véritable chasseur de primes pour 40,99 euros seulement.

À la conquête de l'Angleterre !

Faites cap sur le Grand Nord avec la Wootbox Assassin's Creed Valhalla, et partez à la conquête d'une Angleterre morcelée à bord de votre terrifiant drakkar ! Vivez à fond l'aventure d'Eivor avec cette box indispensable à tous les fans de la saga d'Ubisoft. Devenez un vrai Viking avec le T-shirt aux couleurs de cette aventure nordique en terre ennemie, et dissimulez votre chevelure de conquérant sous une casquette fièrement décorée du symbole des Assassins.

Dissimulez votre appartenance à la confrérie avec un porte-clé discret, et surfez sur les vagues de la Mer du Nord et d'Internet grâce au tapis de souris, et profitez de déplacements fluides, indispensables pour tout gamer qui se respecte ! Faites entrez les Vikings directement chez vous avec une figurine Funko POP aléatoire, à l'image de votre héros ou de votre héroïne. Commandez votre Wootbox Assassin's Creed Valhalla disponible à seulement 40,99 euros, et laissez les dieux décider pour vous !

Un bon coup de baguette magique

Enfourchez votre Nimbus 2000 et rejoignez la Maison de votre choix avec la Wootbox officielle Harry Potter. Retrouvez Harry, Ron et Hermione dans un coffret forcément... magique ! Défiez Poudlard en affichant votre appartenance à Serpentard avec un T-shirt aux nombreuses tailles, et affrontez l'hiver sans trembler avec votre superbe écharpe Griffondor, et savourez une bonne rasade de bière au miel dans votre mug Polynectar !

Choisir la Wootbox Harry Potter, c'est également profiter d'une figurine Funko POP exclusive de Tom Jedusor, avant qu'il ne devienne le terrible Lord Voldemort... Enfin, échappez aux Détraqueurs qui rôdent avec un pin's du Choixpeau Magique, au prix tout aussi ensorcelant de 41,99 euros.

Alors n'hésitez plus, et commandez dès maintenant votre cadeau de Nöel ultime sur Cdiscount ! Avec Wootbox, vous êtes sûrs de faire des heureux !

