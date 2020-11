Pikmin 3 Deluxe sur Switch cultive la bonne humeur à la Fnac !

Vous pensiez que l'espace était froid et triste ? Tordez le cou aux idées reçues avec la Fnac et Pikmin 3 Deluxe, disponible en exclusivité sur Nintendo Switch !

Partez à la découverte d'une planète verdoyante et riche en fibre avec l'arrivée de Pikmin 3 Deluxe sur Nintendo Switch : dans ce classique du jeu de stratégie selon Nintendo, volez au secours de trois aventuriers, et dirigez les adorables Pikmin pour les aider à survivre jour après jour.

L'exploration seul ou à deux

Déjà disponible à la Fnac, Pikmin 3 Deluxe est un jeu de stratégie accessible à tous les joueurs : cette version revue et corrigée des aventures d'Alph, Brittany et Charlie revient plus complète que jamais. Découvrez un gameplay inédit grâce aux cinq types de Pikmin, des créatures végétales qui répondent au doigt et à l'oeil, et prolongez l'expérience de jeu grâce aux innombrables bonus de cette édition Deluxe !

Pikmin 3 Deluxe embarque en effet tout le contenu téléchargeable de l'original, mais ce n'est pas tout : foulez pour la première fois le sol de la luxuriante planète PNF-404 avec vos amis grâce au tout nouveau mode coopération, et répartissez-vous les tâches dans des parties endiablées ! Les fans de la série seront ravis de retrouver les héros des deux premiers épisodes Olimar et Louie, dans deux chapitres exclusifs et inédits !

Des bonus exclusifs à la Fnac !

Trouvez votre rythme avec l'ajout de nouveaux modes de difficulté, et transformez l'expérience en véritable jeu de survie où chaque jour compte ! En facile ou en Super Piquant, Pikmin 3 Deluxe s'adresse à tous les types de joueurs.

Commandez dès maintenant Pikmin 3 Deluxe à la Fnac, et profitez de la livraison gratuite. En plus, la Fnac vous offre une planche de magnets exclusives, pour retrouver directement chez vous vos créatures préférées. Encore mieux : en achetant votre jeu à la Fnac, profitez gratuitement de quatre mois d'abonnement à Deezer, et écoutez vos musiques préférées où que vous soyez. Alors, parés au décollage ?