Uncharted : Le tournage du film avec Tom Holland est TER-MI-NÉ

Vous n'avez pas basculé dans la quatrième dimension. L'adaptation cinématographique qui était déjà en projet à l'époque où nos grand-parents étaient encore de jeunes enfants, nous exagérons à peine, que l'on pensait ne jamais voir après toutes les embûches traversées, a finalement fait le plus dur en temps de COVID-19.

Après que Tom Holland, qui incarnera un jeune Nathan Drake sur grand écran a confirmé sur Instagram il y a quelques jours avoir accompli sa mission, c'est confirmé : le tournage d'Uncharted est bouclé. C'est par le compte officiel du film que l'on a pu apprendre la nouvelle, en peu de mots.

Sic Parvis Magna. C'est fini pour le film Uncharted.

Nous n'avions pu découvrir les premières images officielles il n'y a qu'une poignée de semaines et il semble que tout se soit bien déroulé. Reste maintenant au long-métrage de Ruben Fleischer (Venom, Zombieland) à passer en post-production. On rappelle que les premiers frémissements du projet datent de 2008 et que six réalisateurs l'ont rejoint puis quitté avant qu'enfin la production ne soit lancée. Et qu'elle doive être repoussée pour cause de COVID-19. Bref, ce fut compliqué.

Mark Wahlberg tease

Juste après cette confirmation, l'autre tête d'affiche, le très baraqué Mark Wahlberg, qui lui campera Victor Sullivan, a suivi avec un petit gazouillis dans lequel il révèle une tenue travail. Les fans sauront immédiatement reconnaître une chemise aperçue dans Uncharted 3, lorsque Sully et Nathan font connaissance, ainsi qu'un cigare qui veut tout dire.

C'est parti, gamin.

Est-ce que cette histoire originale fera honneur à la série vidéoludique ? Est-ce que la moustache de Wahlberg fera taire les rageux ? Tom Holland va-t-il nous bluffer ? Uncharted sortira le 14 juillet 2021.