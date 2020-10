League of Legends : Comment suivre la finale du World Championship entre Suning et DAMWON Gaming demain

La Corée du Sud affrontera la Chine pour espérer remporter son premier titre mondial depuis 2017. Le match s'ouvrira sur une cérémonie époustouflante et couronnera une équipe championne du monde devant un public de 6 300 personnes au Pudong Football Stadium.

Nous y sommes : la fin de la saison esportive de League of Legends s'achèvera demain avec la finale du World Championship, qui opposera Suning à DAMWON Gaming. Les deux équipes représenteront leur région asiatique pour espérer remporter le trophée.

Contrairement aux années précédentes, ce sont deux équipes avec des joueurs en moyenne très jeunes qui s'affronteront sur la scène du Pudong Football Stadium. Il s'agit d'une nouvelle infrastructure qui accueillera non seulement le premier événement global sportif de l'année en Chine, mais en plus la première compétition internationale depuis son inauguration. Bien que le public sera d'environ 6 300 personnes, le stade peut accueillir plus de 30 000 personnes.

Suning défie DAMWON Gaming

L'équipe chinoise Suning sera l'underdog dans cette finale. Elle est arrivée dans le mondial alors que peu l'y attendaient après un Summer Split très réussi dans la ligue chinoise, et a vaincu les deux championnes de Chine pour arriver jusqu'en finale mondiale.

D'un autre côté, DAMWON Gaming s'est placée au sommet de la ligue sud-coréenne cet été et est arrivée au mondial en tant que favorite. Elle a su être à la hauteur des attentes en ne perdant que deux parties dans le tournoi entier, et affrontera désormais Suning pour le titre suprême. Cette fois, plus que les deux dernières années, on peut s'attendre à un match contesté ; mais dans tous les cas, ce tournoi sera une première cette année, avec un public pour un tournoi international malgré les mesures liées à la pandémie du COVID-19.

Le match pourra être suivi en direct en anglais dès 11 heures demain sur la chaine officielle de Riot Games, ou en français sur O'Gaming. Les commentateurs seront d'ailleurs l'emblématique duo Chips et Noi, qui commentera son tout dernier match avant de quitter la structure...