Xbox Series X/S et confinement : Quid du lancement du Xbox All Access ?

La sortie de la nouvelle génération de consoles Xbox marque l'arrivée en France du programme Xbox All Access. Ces sorties et ce lancement survenant pendant le reconfinement effectif à partir de demain, Microsoft a vu ses plans contrariés. En attendant de trouver une solution le constructeur américain réagit.

À voir aussi : Xbox Series S : Unboxing avec masques mais sans gants, et plein de comparatifs

Le Xbox All Access, système permettant d'acheter une console next-gen Xbox (accompagnée d'un abonnement Xbox Game Pass Ultimate) à crédit, sera officiellement lancé en France lors de la sortie de la Xbox Series X et de la Xbox Series S le 10 novembre prochain.

Le Xbox All Access n'étant disponible en France qu'à la Fnac et chez Micromania, le confinement et la fermeture des magasins Micromania dès ce soir compliquent forcément la mise en place de ce système. Même si des bruits de couloir évoquaient un reconfinement depuis plusieurs jours, le constructeur et ses partenaires ont forcément été pris de court. Interrogée sur Twitter au sujet de la situation du Xbox All Access, Ina Gelbert, la responsable de Xbox en France, n'avait pour l'instant pas d'éléments de réponse précis à donner :

Pour l instant seules ces deux enseignes peuvent le faire. Nous discutons avec elles pour adapter les plans avec le Covid. Réponse dans quelques jours.

Chaque seconde compte

De son côté, Marc Issaly, le marketing manager de Xbox pour la France, concède que les annonces gouvernementales ne simplifient pas les choses et ajoute qu'il s'agit logiquement du sujet sur lequel Microsoft et ses partenaires vont plancher au cours des prochains jours. Le verdict ne devrait en tout cas pas tomber avant l'entrée en vigueur du confinement ce soir à minuit.

Il est désormais possible de se demander si Microsoft, la Fnac et Micromania vont réussir à trouver une solution à ce problème avant le 10 novembre prochain. Vont-ils reporter le lancement du Xbox All Access à la fin du confinement ? Permettre aux consommateurs français d'y souscrire en ligne ? Impossible à dire pour le moment. Les personnes intéressées par ce système ne peuvent pour l'instant qu'attendre de nouvelles annonces officielles.