PS5 et confinement : Micromania demande de prépayer la console et des frais de port

Le gouvernement français a annoncé hier soir le reconfinement du pays pendant, au moins, tout le mois de novembre. Et comme les joueurs le savent, la PS5 et les Xbox Series X/S sortiront pendant cette période. Micromania vient de s'exprimer sur sa manière de gérer le lancement de la PS5, et cette dernière risque de faire réagir.

À lire aussi : PS5 : Les applications de divertissement disponibles à la sortie listées

À l'instar de nombreux autres commerces et enseignes, les magasins Micromania seront contraints de fermer leurs portes à partir de ce soir en raison des mesures de confinement prises par le gouvernement français pour lutter contre la pandémie de COVID-19. Ces boutiques ne pouvant a priori pas ouvrir pendant tout le mois de novembre, le plus gros revendeur de jeux vidéo en France ne pourra pas gérer "normalement" la sortie de la PS5.

Par conséquent, Micromania a pris des mesures pour permettre à ceux qui ont déjà réservé leur console de l'obtenir à sa sortie. Dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux, la filiale française de GameStop explique que les personnes concernées vont devoir mettre la main au portefeuille en avance et que, dans certains cas, faire des dépenses imprévues :

-Vous avez réservé votre PlayStation 5 et vous avez reçu un mail et/ou un appel vous assurant une disponibilité le 19/11 ? Nous vous invitons à venir en magasin aujourd'hui afin de procéder au prépaiement de votre console ainsi que des frais de port nécessaires à la livraison. Vous pouvez prépayer même si vous avez choisi de payer via un avoir ou une carte cadeau. Grâce à ce prépaiement, nous serons en mesure de vous l'adresser directement à votre domicile.



-Vous avez réservé votre PlayStation 5 et vous avez d'ores et déjà prépayé votre console en magasin ? Nous sommes contraints de vous demander de repasser pour valider vos coordonnées postales et régler les frais de port nécessaires à la livraison.



-Nous vous l'adresserons directement à votre domicile. Vous avez précommandé votre PlayStation 5 via notre site Internet et avez demandé une livraison en magasin ? Nous reviendrons vers vous prochainement à ce sujet.

En plus de leur demander de prépayer la console, Micromania impose donc à ses clients de payer les frais de port, frais de port que ces mêmes clients avaient fait en sorte d'éviter. Sachant que la PS5 est une console imposante en taille et en poids, ces frais de port risquent de saler la note d'une manière non négligeable.

Course contre la montre

Autre problématique soulevée par cette situation, les personnes concernées vont devoir trouver le temps de se rendre aujourd'hui dans leur boutique pour régler les sommes que Micromania leur demande, ce qui ne va pas nécessairement être chose aisée pour tout le monde. Pour ceux qui souhaitent le consulter, le communiqué original de Micromania est disponible dans notre galerie ci-dessous.

Bien évidemment, la question de la sortie des Xbox Series X/S réservées ainsi que, dans une moindre mesure, celle des jeux de la fin d'année eux aussi précommandés, se posent également. Si Micromania promet de s'exprimer prochainement à ce sujet, il est possible de s'attendre à des mesures semblables.

Pour rappel, les deux modèles de PS5 (standard et Digital Edition) sortiront en France le 19 novembre prochain. La Xbox Series S et la Xbox Series X seront quant à elles disponibles à partir du 10 novembre.

Que pensez-vous des décisions prises par Micromania ? Trouvez-vous normal d'avoir à prépayer la console ainsi que d'avoir à payer des frais de port ? Êtes-vous concernés par ces mesures ? Si oui, qu'allez-vous faire ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.