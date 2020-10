Final Fantasy XVI : Des visuels et une tonne d'infos sur l'univers de ce nouvel épisode

Enfin, nous ne l'espérions plus ! Alors que le producteur Naoki Yoshida nous avait promis l'arrivée d'un site en forme de teaser pour le mois d'octobre, Square Enix tient ses engagements, de justesse, et nous offre aujourd'hui bien plus d'informations qu'espéré sur le très attendu Final Fantasy XVI.

C'est officiel : le site de Final Fantasy XVI est désormais en ligne, et il risque d'assouvir pour un temps l'appétit des fans, que l'on sait pantagruélique.

Le premier visuel que vous pouvez découvrir dans notre galerie d'images ci-dessous s'attarde évidemment à représenter Clive Rosfield, le héros aussi brun que ténébreux de ce nouvel opus, croqué par le maître Kazuya Takahashi (Final Fantasy XIV) sur fond de cité Amano-esque, et devant lequel se déroule une bataille féroce entre deux Espers des familles. Et le mec ne regarde pas derrière lui hein, quelle classe hollywoodienne.

Cristal Maître

Comme dans notre univers fini, les ressources terrestres qui prennent encore ici la forme de Cristaux sont au coeur d'une lutte dans merci pour leur contrôle, ce qui arrange évidemment les affaires des nations les mieux loties :

Valisthéa est parsemée de gigantesques formations cristallines autour desquelles se sont développées plusieurs nations florissantes. L'éther bienfaisant produit par ces Cristaux-mères permet aux habitants des contrées environnantes d'utiliser la magie qui assure leur prospérité et leur sécurité. La possession d'un Cristal-mère par chacune des nations valisthéennes a longtemps garanti une paix fragile, maintenant menacée par l'avancée du « Fléau noir »...

Le book Émissaire

Comme dans le célèbre manga de Masashi Kishimoto, des porteurs appelés Émissaires abritent en eux les créatures en forme d'invocations que nous avions pu découvrir dans la première bande-annonce du jeu :

Les Primordiaux sont les entités les plus puissantes de Valisthéa. Cependant, elles résident dans le corps de simples mortels appelés Émissaires. Ces hommes et ces femmes sont les seuls à pouvoir contrôler le terrible pouvoir des Primordiaux en prenant leur forme. Certaines nations admirent leurs Émissaires et les traitent comme des êtres supérieurs ; d'autres s'en méfient et s'en servent comme de simples instruments de guerre. Une chose est sûre, les Émissaires ne peuvent en aucun cas échapper à leur destin, aussi cruel soit-il.

Dans l'univers de Final Fantasy XVI, six royaumes s'affrontent pour le contrôle des Cristaux : l'Archiduché de Rosalia, le Saint-Empire de Sangbrèque, le Royaume de Valoed, la République (quand même !) de Dalméquie, le Royaume de Fer (à ne pas confondre avec la Dame), et le Dominion du Cristal, qui occupe évidemment une position stratégique.

Au milieu de ces empires prêts à tout pour maximiser leur pouvoir, notre héros Clive Rosfield est chargé de protéger son petit frère Joshua, bien qu'il puisse tout de même utiliser une partie des pouvoirs du Phénix, son Primordial. Entre les deux frangins, on trouve Jill Warrick, une jeune fille originaire des Territoires du Nord, devenue leur confidente.

Voilà qui nous met évidemment l'eau à la bouche, n'est-ce pas ? En attendant d'en découvrir un peu plus sur cet étonnant trio, rappelons que Final Fantasy XVI est attendu sur PlayStation 5 à une date encore inconnue.