PS5 : Découvrez notre Unboxing de la console en vidéo avec comparatifs !

Ce mercredi 28 octobre 2020 n'aura pas été le moins productif de la création divine. Tantôt, vous avez eu l'occasion de vivre le déballage de la Xbox Series S en notre compagnie. Maintenant, place à la concurrence avec NOTRE unboxing de la PS5. Oui oui, le nôtre à nous que nous avons.

On l'a attendue. Longtemps. On l'a vue popper aux quatre coins du monde, la larme à l'oeil et le poing serré. On n'y croyait plus. Et pourtant, ça y est, la PlayStation 5 est bien arrivée dans nos locaux dont, de toute manière, il risque d'être bien difficile de la déloger. Car on peut vous le dire d'entrée : la console Next-Gen de Sony est un bien beau bébé qui ne passe pas inaperçu et qui pèse son poids.

Effectivement, elle est ÉNORME !

Cela, vous allez le découvrir avec la vidéo ci-dessus, dans laquelle Thomas et Plume, qui ont eu le bonheur de réceptionner la machine, défont les cartons pour tout vous dévoiler à l'aide de leurs petits doigts boudinés et super propres.

Vous allez pouvoir vivre un déballage de PS5 comme si vous y étiez, étape par étape, connaître l'emplacement réservé à l'alimentation ou au câble HDMI, voir comment le socle peut se fixer à l'horizontale et la verticale, jeter un oeil à la manette DualSense... Et comparer. Oui, comparer la très imposante console Sony à celle qui l'a précédée et celle qui était jusque là la plus FAT de la famille, la PS3. Bref, enjoy !

On rappellera que la PS5 est attendue en Europe pour le 19 novembre prochain.