Xbox Series S : Unboxing avec masques mais sans gants, et plein de comparatifs

Après vous avoir à peu près tout dit sur la Xbox Series X, peut-être faudrait-il commencer à s'intéresser à sa petite soeur, moins puissante mais pas moins intéressante. La preuve avec cet unboxing pas piqué des vers à soi, réalisée sans trucage mais avec masques et sans gants.

Ce sont ainsi les très sémillants Plume et Romain "M", qui se sont donc voués pour découvrir, sous vos yeux ébahis ce que la boîte officielle de la Xbox Series S renfermait de plus profond en elle.

Et ô surprise, ce qu'il y a à l'intérieur, va vous étonner ! Surtout à la 5e minute. Ou pas. Bon, blague à part (oui, on est ultra drôle aujourd'hui), la Xbox Series S, petite soeur (en taille) de la Xbox Series X, sans lecteur de blu-ray 4K, devrait largement plaire aux fans du "tout en démat", de plus en plus nombreux, si l'on en croit les différentes sources de l'industrie vidéoludique.

Au programme des réjouissances donc, un unboxing en bonne et due forme, avec console, manette et câbles qui vont plutôt pas mal, mais également un petit comparatif entre manettes de cette nouvelle gen et l'ancienne, tout comme avec l'ancienne Xbox One, la Xbox One X et la prochaine Xbox Series X !

Bref, de quoi se rendre compte du gap "physique" entre ces différentes machines, et plus si affinités !

Rappelons que la Xbox Series S sortira le 10 novembre prochain dans nos contrées (re)confinées.