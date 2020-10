League of Legends : La chanson de K/DA avec Séraphine se dévoile en vidéo

Après son arrivée officielle dans League of Legends, le personnage Séraphine se dévoile enfin dans K/DA avec la sortie du titre "MORE" et son clip vidéo animé. Il reste désormais 4 chansons à découvrir prochainement.

À voir aussi : League of Legends : Voici les compétences du prochain champion Séraphine

Les fans de League of Legends qui aiment le groupe virtuel K/DA, créé en 2018 avec un grand lancement en Corée du Sud, vont être ravis. La nouvelle chanson de K/DA "MORE" est la seconde à avoir été dévoilée, après "THE BADDEST" sortie en août dernier. Il en reste donc entre 4 dont seuls le titre et les artistes ont été dévoilés.

En outre, les skins des artistes, Ahri, Akali, Kai'Sa et Evelynn, ont été introduits sur le MOBA de Riot Games avec la mise à jour 10.22 hier, mais n'arriveront en boutique que plus tard. Ils coûteront autour de 1 000 RP chacun, alors que le skin de Séraphine sera beaucoup plus cher étant de rareté Ultime avec trois formes différentes. La championne est d'ailleurs arrivée sur la Faille avec cette mise à jour.

Parmi les titres du mini-album du groupe, qui est à moitié composé d'idols de K-Pop et d'artistes américaines, l'un d'entre eux sera réalisé en collaboration avec le groupe de K-Pop Twice, ce qui ne manquera pas de faire beaucoup de bruit sur la toile, mais on ne sait pas encore quelle chanson sera choisie, ou lesquelles, pour être jouées sur scène avant la finale du World Championship comme la tradition l'exige. La finale se déroulera ce 31 octobre à 11 heures en direct du Pudong Football Stadium à Shanghai, un stade à plus de 33 000 sièges qui accueillera un public réduit pour respecter les normes imposées dans le cadre de la pandémie du coronavirus.

Le mini-album de K/DA "ALL OUT" sera disponible le 6 novembre.