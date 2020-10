Baldur's Gate 3 donne des infos sur le personnage le plus choisi par les joueurs

Baldur's Gates 3 propose l'un des éditeurs de personnage les plus complets du Jeu Vidéo et très récemment le studio Larian a partagé avec humour le profil type du personnage le plus sélectionné par les joueurs.

Baldur's Gate 3 propose un créateur/éditeur de personnage qui offre aux joueurs la possibilité de personnaliser leur race, leur classe et toute une gamme d'attributs physiques. Cela passe aussi bien par la taille, que la corpulence ou la forme du visage.

Malgré tout il semble que beaucoup de joueurs se contentent d'un personnage de base pour un choix très classique. Vous pouvez retrouver le personnage en question dans notre galerie.

Voilà le message qui accompagne l'image sur le bulletin d'annonce Steam :

Partageons quelque chose que vous avez créé vous-mêmes (c'est votre faute) par vos choix de création de personnage. Nous avons pris les choix les plus populaires en matière de création de personnages et nous les avons recréés. Nous avons pensé que notre système d'analyse ne fonctionnait pas ! Nous avons vérifié. Il fonctionne.



Félicitations, vous êtes devenu le personnage par défaut. C'est quoi ce bordel les gars. On vous a donné des yeux de démon, des cornes, et même des queues. Nous sommes terriblement déçus. Devenez fous. On a travaillé dur pour ça.

Un message amusant qui a pour ambition de pousser les joueurs à se montrer plus créatifs dans la création de leurs personnage.

Le jeu est actuellement en accès anticipé sur PC pour une sortie en 2021.