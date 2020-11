Final Fantasy : Découvrez la version comic book qui devait sortir aux USA

En l'an de grâce 1987, un petite entreprise jouait son va-tout avec un titre au nom évocateur - et a posteriori mensonger : Final Fantasy. L'aventure finale signée d'un certain Hironobu Sakaguchi allait pourtant connaître un succès sans pareil, et même s'exporter en dehors de son archipel natal.

C'est ainsi que les joueurs américains ont pu découvrir dès l'été 1990 les premières aventures des guerriers de la lumière, alors que le troisième épisode débarquait sur Famicom.

Outre-Altantique aussi, le nouveau J-RPG parvint à séduire le coeur des joueurs en mal d'aventure... et pourtant : malgré ce premier succès, Final Fantasy II et III n'ont à l'époque pas profité d'une localisation en bonne et due forme, et c'est ainsi que Final Fantasy IV, le premier opus 16 bits de la série, devient finalement le second épisode numéroté en Occident.

Tes amis c'est aussi... des comics

Et pour préparer le retour de l'illustre saga sur le Nouveau Continent, il fut un temps prévu de sortir un comic book des familles, comme vient de le révéler le scénariste de l'oeuvre Kurt Busiek, qui a eu l'occasion de rouler sa bosse sur quelques séries telles que The Avengers, Iron Man, Spider-Man ou encore Superman. Les deux visuels qui ont été rendus public pour attester de son existence sont disponibles dans notre galerie d'images.

Si la couverture verdâtre est signée Mike Mignola (Hellboy), la pleine page crayonnée est à mettre au crédit de Dell Barras (The New Mutants, Hell's Angel).

Le tout devait être publié chez Hollywood Comics, mais l'affaire semble avoir tourné court :

On avait écrit deux ou trois numéros, et esquissé quatre. Je pense qu'on avait du en finir un ou un et demi. Mike Mignola a dessiné quatre magnifiques couvertures, mais aucun numéro n'a jamais vu le jour. Si on le faisait aujourd'hui, je ne suis pas sûr que les fans de Final Fantasy l'apprécieraient. Nous avons dessiné ces comics à l'époque où seul le premier épisode était disponible, et la suite s'est avérée très différente du comic que nous avions imaginé.

Nous vous laisserons évidemment seuls juges du résultat, et nous expliquer si le personnage qui chevauche avec brio cet unique dragon pourrait ou non être tiré de Final Fantasy IV...