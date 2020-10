PS5 : Toshihiro Nagoshi (SEGA) la compare à un "énorme routeur" et parle de la next-gen

Lorsque Sony a dévoilé l'apparence et la taille de la PS5, les remarques et les blagues au sujet de ces dernières n'ont pas tardé à pleuvoir sur la toile. Et si les joueurs n'ont pas hésité à donner leur avis sur le design de la nouvelle console de Sony, les créateurs de jeux ont eux aussi leur avis sur la question. Tous ne l'expriment pas publiquement mais d'autres n'ont pas peur de le faire. Toshihiro Nagoshi fait partie de cette seconde catégorie.

Comme il le fait régulièrement, Toshihiro Nagoshi a co-animé hier le dernier numéro de l'émission SEGA Nama diffusée au Japon par SEGA. Au cours de la rubrique questions-réponses de la fin de l'émission, le directeur de la création de l'éditeur nippon a été interrogé sur la nouvelle génération de consoles. Toshihiro Nagoshi s'est amusé du fait que la PS5 pourrait être confondue avec un énorme routeur et que la Xbox Series X ressemble bel et bien à une boîte.

Nagoshi félicite les constructeurs des deux consoles (Xbox et PS) et estiment qu'ils vont dans la bonne direction.

Plus sérieusement, le créateur de Yakuza explique que la difficulté pour SEGA ne réside pas vraiment dans le développement de jeux pour ces nouvelles machines mais de choisir sur quelle machine proposer tel ou tel titre ou s'il vaut mieux en faire un jeu multi plates-formes. Et s'il est décidé de proposer un jeu sur une seule console, une autre difficulté est de déterminer sur quelle fonctionnalité particulière de cette dernière se focaliser et transformer en argument de vente du jeu. Mais il félicite les constructeurs des deux consoles et estime que ces dernières vont dans la bonne direction et vont permettre de proposer des jeux encore meilleurs en partie grâce à leur utilisation des SSD.

Le guide du routeur

Toshihiro Nagoshi rappelle par ailleurs, au cas où certains ne l'auraient pas compris, que tandis que Microsoft et Sony vont toujours plus loin en termes de puissance et qu'ils utilisent cet élément comme argument de vente de leurs machines, Nintendo a une stratégie différente avec sa Switch.

Pour rappel, les premiers pas de SEGA sur consoles next-gen se feront via la version Xbox Series X/S de Yakuza : Like a Dragon. Cette dernière est prévue pour le lancement des nouvelles consoles de Microsoft le 10 novembre prochain. La version PS5 du RPG arrivera quant à elle le 2 mars 2021.

Comme Toshihiro Nagoshi, avez-vous vous aussi plaisanté au sujet de l'apparence des consoles next-gen ? Si oui, à quoi ressemblent-elles selon vous ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.