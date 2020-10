League of Legends Wild Rift : Le jeu mobile se dévoile dans une bande-annonce explosive

La version mobile de League of Legends, qui aura ses mécaniques et sa meta propres, a obtenu sa première bande-annonce cinématique et de gameplay. On y voit deux équipes de 5 champions s'affronter dans une nouvelle version de la Faille de l'Invocateur.

Le jeu mobile League of Legends : Wild Rift, très attendu depuis son annonce il y a un an lors du dixième anniversaire de Riot Games, s'est dévoilé en vidéo. En plus d'une bande-annonce cinématique, une autre vidéo a dévoilé quelques images sur son gameplay. On y retrouve une trentaine de champions de Runeterra sur la Faille en modèle réduit.

Riot Games l'a bien précisé : Wild Rift ne sera pas qu'un simple portage du MOBA sur PC. Une fois lancé, le jeu aura son propre développement, avec une meta propre, des skins entièrement remodelés et exclusifs à la plateforme, et un format de parties différent. Par exemple, les parties ne dureront pas jusqu'à 40 minutes comme sur PC, mais 20 à 25 minutes maximum.

Pas encore de date de sortie officielle

En outre, tous les champions du MOBA n'ont pas encore été ajoutés sur le jeu mobile, et des items sont différents sur Wild Rift. Quoiqu'il en soit, il sera bien plus facile de se faire une idée en ayant le jeu entre les mains.

Pour le moment, aucune date officielle n'a été donnée pour l'arrivée de la bêta en Europe, alors qu'elle est déjà disponible dans plusieurs pays d'Asie du Sud-Est comme les Philippines, Singapour et l'Inde, ainsi que d'autres pays ajoutés plus tard comme le Japon ou la Corée du Sud. Le marché du jeu mobile est particulièrement important dans ces pays, c'est pourquoi ce choix de régions pour une première phase de test semble logique.

Wild Rift devrait donc arriver en test en Europe dans les prochains mois, puis en Amérique du Nord en 2021. Il est possible de se préinscire pour la beta sur les stores sur Android et iOS.