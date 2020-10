Haven répandra l'amour en décembre, sauf sur PS4 et Nintendo Switch

Le prochain jeu devant sortir des fourneaux de The Game Bakers aura attendu que son plus fervent admirateur, le coeur d'artichaut Thomas, soit hors de nos locaux pour enfin préciser le jour où il allait déclarer sa flamme.

Haven sera disponible sur PC (Steam, GOG et Microsoft Store), PS5, Xbox Series X et Xbox One à partir du 3 décembre prochain. Vous aurez remarqué l'absence de deux machines pour ce titre qui intégrera directement le Xbox Game Pass : la PS4 et la Nintendo Switch devront patienter jusqu'au début de l'année 2021.

L'amour pour mieux risquer

On rappelle que Haven n'a pour ainsi dire rien à voir avec le premier jeu de ses concepteurs, l'impitoyable Furi, qui a endolori tant de pouces. Ici, un peu de violence, mais surtout de l'amour, du genre qui fait léviter dans les champs de blés.

L'expérience vous plongera dans le quotidien de Yu et Kay, des amants qui ont tout abandonné pour aller vivre reclus sur une planète inconnue et isolée. Il sera question de se balader, collecter des matériaux, cuisiner, réparer le vaisseau et faire de l'endroit un nid douillet. Non sans oublier de discuter, bien entendu.

Bien sûr, il y aura toujours des casse-pieds qui refusent de les laisser tranquilles, mais les combats, à mener avec un bon sens du rythme et l'harmonie - puisqu'on manoeuvre les deux protagonistes en même temps ou que l'on peut inviter la personne qui fait battre notre coeur à rejoindre la partie à tout moment - devraient permettre de laisser l'amour régner, pour reprendre les mots d'un certain Lenny K..