PS4 : 1,5 millions de consoles sur le dernier trimestre

Il n'est pas simplement temps de songer à un reconfinement. C'est aussi le moment de réceptionner les bilans trimestriels de la plupart des acteurs du Jeu Vidéo, à commencer par Sony.

À voir aussi : Sony réduit considérablement les temps de chargement de The Last of Us Remastered... sur PS4

Dans ses résultats financiers pour le trimestre allant du 1er juillet au 30 septembre 2020, Sony annonce avoir distribué 113,8 millions de PS4 à travers le monde. Cela représente 1,5 million de consoles en plus qu'au 30 juin dernier. Sur la même période en 2019, le chiffre était de 2,8 millions, il y a trois mois, de 1,9 million. On sent que la nouvelle génération approche. Cela n'empêche pas les ventes de jeux et les revenus de la division Game & Network Services de grimper, avec des prévisions à la hausse pour l'année fiscale en cours.

Plus de PS Plus, hausse du téléchargement

Côté software, ce sont 80,9 millions jeux complets qui ont trouvé preneur, 12,4 millions d'entre eux étant des titres First Party. En 2019, le chiffre était de 70,6 pour 6,3 millions de jeux maison. Enfin, le ratio du numérique a quant à lui reculé par rapport au premier trimestre de l'année fiscale 2020-2021 : de 74%, nous sommes passés à 59% de, ce qui est toujours plus important qu'à la même époque en 2019 (45%).

La PlayStation 5, dont les précommandes ont littéralement explosé, est toujours prévue pour le 19 novembre chez nous.