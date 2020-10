Xbox One : La manette The Mandalorian et sa station de charge se dévoilent

Cette semaine, Disney + fera redémarrer la machine The Mandalorian, capable de combler le vide qui hante l'existence des fans de Star Wars depuis la fin de la dernière trilogie et faire craquer les plus fragiles avec son Baby Yoda. Ca se sait. Et ça se place.

À voir aussi : Star Wars Squadrons : Le contenu téléchargeable consacré à The Mandalorian arrive fort bientôt

Le Set "Mandalorian", comprenant une manette sans fil Xbox One et une station de charge Xbox Pro s'affiche sur le site de Microsoft au prix de 189,99 euros (où il est en rupture) et se présente ainsi :

Avec un design armure au motif « Mandalorian » en argent beskar, cette manette sans fil Xbox et cette station de charge Xbox Pro sont des maîtres de l'ergonomie. Profitez de poignées antidérapantes texturées, de la fonction de réattribution des boutons et d'une portée sans fil jusqu'à deux fois supérieure.* Un système de contact magnétique permet de jouer d'une seule main pendant le chargement. Suivez le Chemin du Mandalore avec un ensemble de technologies pour une ergonomie inégalée.

Vous pouvez le voir dans notre galerie d'images ci-dessous, le périphérique opte pour un look métallique qui rappelle effectivement l'armure de Mando, dont le casque apparaît sur la station de charge, et l'Enfant n'est pas oublié avec son avis de recherche au dos du pad.

This is the way ?

Conçu par le constructeur Controller Gear, l'accessoire est en précommande sur sa boutique pour 169,99 dollars avec une date de sortie fixée au 15 décembre et quelques caractéristiques. Limité à 5.000 exemplaires dans le monde, ce pad livré également avec un câble de recharge de 1,80m, s'il n'est pas Next-Gen, sera compatible avec les Xbox Series X|S, en plus des Xbox One, PC, et appareils iOS et Android via Bluetooth.